L’ondata di gelo del gennaio 1985, quando l’Italia divenne Siberia: dalla nevicata storica a Roma ai -23°C a Firenze

Si svegliarono nel silenzio irreale che solo la neve profonda sa regalare, ma con una consapevolezza gelida che andava oltre il semplice fascino bianco. Quarantuno anni fa l’Italia intera finiva intrappolata in una morsa di ghiaccio senza precedenti, un evento che avrebbe riscritto i libri di climatologia e segnato indelebilmente la memoria di una generazione. Mentre oggi, in questo 12 gennaio 2026, ci confrontiamo con i cambiamenti climatici, il ricordo di quel periodo degli anni ’80 riemerge con la forza di un monito meteorologico. Non fu solo una ondata di freddo passeggera, ma un vero e proprio “collasso termico” che trasformò il Mediterraneo in un’estensione della tundra russa, mettendo a nudo la fragilità delle nostre infrastrutture e la potenza dirompente di una natura capace di estremi oggi quasi inimmaginabili. Quel giorno, il “Bel Paese” smise di essere tale per diventare un avamposto artico, dove il termometro non era più un semplice indicatore, ma un “bollettino di guerra” contro il gelo.

Gennaio 1985: quando l’Italia divenne Siberia

Il 12 gennaio 1985 fu il culmine di una configurazione meteorologica rarissima: un potente anticiclone termico russo-siberiano si era saldato con un’alta pressione atlantica protesa verso il Polo Nord. Il risultato fu la creazione di un “corridoio” perfetto che scaricò aria gelida direttamente dal cuore della Russia verso il bacino del Mediterraneo, senza ostacoli.

Il record di Firenze: -23,2°C

L’immagine simbolo di quel giorno è la colonnina di mercurio che crolla verticalmente in Toscana. A Firenze (stazione di Peretola), si registrò il valore incredibile di -23,2°C. Per dare un’idea dell’eccezionalità, si tratta di temperature che normalmente si riscontrano in Lapponia o nelle pianure siberiane. Il capoluogo toscano vide l’Arno ghiacciarsi: un evento visivamente spettacolare ma drammatico per le coltivazioni, in particolare per gli uliveti che vennero decimati in tutta la regione.

Un’Italia paralizzata dal Nord al Sud

L’ondata di freddo non risparmiò nessuno, portando il gelo fin sulle coste del Nord Africa:

Emilia-Romagna – Le temperature scesero stabilmente sotto i -20°C , con punte record di -29°C nelle campagne bolognesi;

Le temperature scesero stabilmente sotto i , con punte record di nelle campagne bolognesi; Roma – La Capitale fu sommersa da una nevicata storica. I monumenti imperiali, dal Colosseo al Pantheon, sparirono sotto un manto bianco, bloccando i trasporti per giorni;

La Capitale fu sommersa da una nevicata storica. I monumenti imperiali, dal Colosseo al Pantheon, sparirono sotto un manto bianco, bloccando i trasporti per giorni; Venezia – La Laguna ghiacciò in diversi punti, rendendo impossibile la navigazione dei vaporetti e creando uno scenario spettrale che richiamava i quadri del Settecento.

La scienza dietro il gelo: lo “Stratwarming”

Perché accadde un evento così violento? La causa si fa risalire ad un fenomeno noto come riscaldamento della stratosfera (Stratwarming) sopra il Polo Nord. Questo improvviso aumento di temperatura in alta quota provocò la rottura del Vortice Polare, i cui frammenti di aria gelida “scivolarono” verso Sud come un fiume in piena. L’effetto fu amplificato dal cosiddetto effetto albedo: la neve già caduta nei giorni precedenti rifletteva la luce solare, impedendo al suolo di trattenere calore e permettendo alle temperature notturne di precipitare senza freni sotto cieli limpidissimi.