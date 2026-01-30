L’Ungheria: “valutiamo soluzioni per aggirare il divieto Ue sulle forniture di gas russo”

“Il governo ungherese non intende rispettare il divieto imposto dall’Unione Europea sulle forniture di gas russo e sta valutando diverse soluzioni per aggirarlo”. Lo ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orbán alla stazione radio Kossuth. “Chiunque affermi che in Ungheria l’attuale sistema di riduzione delle bollette possa essere mantenuto senza gas russo sta mentendo. Non vogliamo rispettare il decreto emanato da Bruxelles, dobbiamo aggirarlo, dobbiamo evitare di applicarlo”, ha aggiunto Orban, spiegando che, “in caso contrario, il gas dovrà essere acquistato da altri Paesi a prezzi molto più alti e le bollette delle famiglie ungheresi triplicheranno”. Inoltre, ha detto ancora, “l’UE non può imporre un simile divieto, poiché tutti i membri della comunità hanno il diritto di perseguire le proprie politiche energetiche”.

In precedenza, il governo ungherese ha affermato che avrebbe impugnato in tribunale la decisione del Consiglio dell’Unione europea di vietare le forniture di gas russo. La causa sarà presentata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea non appena la sentenza sarà ufficialmente pubblicata ed entrerà in vigore. L’Ungheria intende farlo contemporaneamente alla Slovacchia. Il 26 gennaio scorso il Consiglio dell’UE ha finalmente approvato il divieto assoluto di fornitura di GNL russo all’UE a partire dal 1° gennaio 2027 e di gas tramite gasdotto a partire dal 30 settembre 2027. Sono previste multe salate per la violazione del divieto. A Bruxelles si stanno sviluppando dei piani simili per quanto riguarda il petrolio e il combustibile russi per le centrali nucleari.