Maltempo, 13enne muore dopo essere stata trascinata in mare dalle onde a Malta

Tragedia a Malta. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio, una squadra di sommozzatori ha recuperato il corpo di una ragazzina polacca di 13 anni, trascinata in mare da forti onde lunedì pomeriggio nel nord di Malta, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La ragazzina stava osservando il mare in tempesta con la sua famiglia da dietro le ringhiere di un marciapiede quando sono stati travolti dalle onde. Anche il padre, 49 anni, e il fratello, 17 anni, sono stati trascinati via dal marciapiede, ma sono riusciti a mettersi in salvo.

Il Mediterraneo meridionale è stato colpito da ripetute tempeste questo mese, che hanno danneggiato le infrastrutture sia a Malta che in Sicilia, Sardegna e Calabria.