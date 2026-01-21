Maltempo a Catania, il sindaco: “evento inedito”, le ultime sul rientro a scuola

Il forte maltempo che ha investito la Sicilia, con particolare violenza sul versante orientale, ha lasciato dietro di sé un bilancio pesante anche nel territorio catanese. Danni diffusi, disagi e un lavoro continuo di monitoraggio e intervento, mentre prosegue la valutazione delle conseguenze dell’emergenza. A fare il punto è il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha descritto l’impatto dell’ondata di maltempo come eccezionale e ancora in fase di quantificazione: “il territorio catanese nella sua parte più esposta a mare ha subito gravissimi danni che stiamo quantificando”.

Parole che restituiscono la dimensione di un evento particolarmente complesso, che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici. Secondo il primo cittadino, infatti, la prevenzione e il comportamento responsabile della popolazione sono stati decisivi: “quando la natura si manifesta in tutta la sua forza non possiamo opporci ad essa ma dobbiamo essere bravi ad evitare che possano esserci danni all’incolumità delle persone e se questo non è accaduto è grazie al senso di disciplina dei cittadini”.

Nel frattempo l’amministrazione comunale guarda già ai prossimi passi, con una priorità: garantire la sicurezza negli edifici pubblici, a partire dalle scuole. “Valuteremo i danni alle scuole per consentire il rientro in assoluta sicurezza”, ha spiegato Trantino, annunciando verifiche e controlli necessari prima di ogni ripresa della normale attività.

Accanto alla gestione dell’emergenza resta attivo anche il supporto alle famiglie e ai cittadini colpiti: “continueremo ad offrire ospitalità a chi non può rientrare a casa”. Un segnale di attenzione verso chi, ancora oggi, deve fare i conti con case danneggiate e situazioni che rendono impossibile il rientro.

Infine, l’appello alla resilienza della città, che più volte nella sua storia ha dovuto reagire a prove durissime: “alla fine Catania si riprende sempre”. Ma questa volta, sottolinea il sindaco, si è trattato di qualcosa di diverso dal consueto: “è stato un evento inedito”.

Una definizione che pesa e che richiama la necessità di riflettere su prevenzione, tutela del territorio e adattamento, perché eventi estremi sembrano ormai diventare sempre più frequenti e imprevedibili.

