Maltempo a Scaletta Zanclea, ferita la costa: frane e detriti invadono la linea ferroviaria

Il forte maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul territorio messinese non ha risparmiato nemmeno Scaletta Zanclea, dove si registrano danni evidenti lungo la fascia costiera. L’immagine scattata in prossimità della linea ferroviaria racconta con chiarezza la portata dell’evento: una frana di detriti, pietre e materiale trascinato dall’acqua ha invaso parte dell’area accanto ai binari, trasformando un tratto di costa in uno scenario di emergenza. Nella fotografia si distinguono chiaramente massi, frammenti di asfalto e detriti vari, accumulati ai margini della ferrovia. Il terreno appare instabile e sconnesso, segno di un probabile cedimento del versante, causato dall’azione combinata di piogge intense e mareggiate. In lontananza, tra foschia e spruzzi, si intravede il mare agitato: un altro elemento che conferma come l’ondata di maltempo abbia colpito con forza proprio i punti più vulnerabili del litorale.

La situazione evidenzia ancora una volta la fragilità del territorio, dove ogni precipitazione intensa può trasformarsi in rischio idrogeologico, con conseguenze dirette su infrastrutture strategiche come la linea ferroviaria. Scaletta Zanclea, già in passato colpita da eventi estremi, torna dunque a fare i conti con l’emergenza: un promemoria duro e concreto di quanto sia urgente investire in prevenzione, manutenzione e protezione delle aree più esposte, prima che fenomeni simili possano causare conseguenze ancora più gravi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.