Maltempo, aggiornamento dell’unità di crisi della protezione civile: onde altissime in Sicilia, DATI pazzeschi

L’ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, diffuso poco fa, conferma la straordinaria violenza con cui il Mega-Ciclone Harry sta colpendo le regioni meridionali. La situazione più critica si registra sul fronte marittimo, dove la forza del moto ondoso ha raggiunto picchi eccezionali. A Mazara del Vallo sono state segnalate onde che hanno superato gli otto metri di altezza, mentre a Catania il mare ha oltrepassato la soglia dei cinque metri, rendendo le coste estremamente pericolose.

A causa di queste condizioni proibitive, i collegamenti via mare sono stati interrotti, isolando di fatto la Sardegna e le isole minori della Sicilia. Nelle regioni più esposte, ovvero Sardegna, Sicilia e Calabria, i sistemi regionali di protezione civile sono impegnati in una sorveglianza costante. Nelle prefetture sono stati attivati i Centri di Coordinamento Soccorsi, che operano in sinergia con i Centri Operativi Comunali per gestire le evacuazioni preventive, disporre le interdizioni stradali nei punti più fragili e affrontare le criticità che emergono a livello locale.

Nonostante l’intensità del fenomeno, il bollettino delle 18:00 riporta che al momento non si segnalano criticità rilevanti per l’incolumità pubblica, a dimostrazione dell’efficacia delle misure preventive messe in atto. Tuttavia, l’allerta resta massima: le previsioni indicano infatti che le precipitazioni intense, i venti di burrasca e il mare grosso continueranno a sferzare il territorio almeno fino alla giornata di mercoledì, richiedendo la massima prudenza da parte della popolazione.

