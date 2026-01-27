Maltempo Algeria, tempesta di vento: chiusura delle scuole in 52 province

In Algeria, le autorità hanno annunciato la chiusura delle scuole in tutti i livelli scolastici (elementare, medio e superiore) in 52 province (su 69) per due giorni a partire da mercoledì, a causa di una rara e forte tempesta di vento con raffiche fino a 120 chilometri orari. Lo ha reso noto il ministero dell’Istruzione nazionale in un comunicato. L’adozione della misura, informa il dicastero, segue la nota urgente del ministero dell’Interno relativa al bollettino meteorologico che segnala venti intensi da martedì a giovedì. Il provvedimento precauzionale interesserà 52 province su un totale di 69 del Paese nordafricano: 17 nell’ovest, 16 al centro, compresa la capitale Algeri, e 19 nella parte orientale del Paese.