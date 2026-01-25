Maltempo Algeria: violenta tempesta di sabbia tra Makman Ben Ammar e Abd El Moula | VIDEO

Una tempesta di sabbia di forte intensità ha interessato nelle ultime ore una vasta area dell’Algeria occidentale, colpendo in modo particolare il settore compreso tra Makman Ben Ammar e Abd El Moula, nella provincia di Naâma. L’evento è stato alimentato da una sostenuta ventilazione occidentale che solleva grandi quantità di sabbia e polvere dai suoli aridi, riducendo drasticamente la visibilità e creando condizioni critiche per la circolazione.

Visibilità ridotta e disagi alla viabilità

Il fenomeno ha avuto un impatto diretto sulla strada nazionale n. 22, dove l’accumulo di sabbia e il continuo sollevamento di materiale eolico rendono il transito difficoltoso e a tratti pericoloso. In più punti il manto stradale risulta parzialmente ricoperto, con improvvisi banchi di polvere che riducono la visibilità a poche decine di metri. Squadre dei servizi provinciali e della manutenzione stradale sono impegnate senza sosta nelle operazioni di sgombero, ma le raffiche persistenti rendono complesso mantenere la carreggiata completamente libera.

Le cause meteorologiche dell’evento

Dal punto di vista meteo, la tempesta di sabbia è stata legata a un marcato gradiente di pressione tra il settore atlantico e l’entroterra nordafricano, che favorisce l’ingresso di venti da ovest-nord-ovest. Le raffiche, stimate tra 40 e 50 km/h, sono state sufficienti a innescare e sostenere il trasporto di sabbia fine e polveri, soprattutto in aree desertiche e semi-desertiche caratterizzate da suoli asciutti e poco coesi. In queste condizioni, anche una lieve intensificazione del vento può trasformarsi rapidamente in una tempesta di sabbia localizzata ma intensa.

Raccomandazioni per la sicurezza

Le autorità locali invitano a limitare gli spostamenti non essenziali lungo l’asse Makman Ben Ammar – Abd El Moula fino al miglioramento della visibilità. Per chi deve necessariamente mettersi in viaggio, è fondamentale procedere a velocità molto ridotta, utilizzare esclusivamente i fari anabbaglianti, evitare manovre brusche e mantenere finestrini e prese d’aria ben chiusi per ridurre l’ingresso di polvere nell’abitacolo. La sabbia sospesa, oltre a ridurre la visibilità, può compromettere la stabilità dei veicoli e la capacità di frenata.

Evoluzione nelle prossime ore

Secondo le indicazioni più recenti, il quadro meteorologico dovrebbe evolvere verso un graduale indebolimento della ventilazione nel corso delle prossime ore. Questo favorirà un lento miglioramento delle condizioni di visibilità e permetterà interventi più efficaci di pulizia e messa in sicurezza della rete stradale. Tuttavia, finché i venti resteranno moderati su superfici desertiche esposte, episodi residui di sollevamento di sabbia potranno ancora verificarsi.

L’evento conferma ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture che attraversano le regioni aride dell’Algeria occidentale, dove il meteo può trasformarsi rapidamente in un fattore di rischio significativo per la mobilità e la sicurezza.