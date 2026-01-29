Maltempo Alto Adige, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco per neve

Sono state 24 ore di lavoro straordinario per le diverse squadre di Vigili del Fuoco volontari impegnate sul territorio dell’Alto Adige. Da ieri, quando la neve è arrivata anche a bassa quota, si sono resi necessari oltre 100 interventi legati alle condizioni invernali. I principali allarmi sono scattati sulle strade, per auto senza il giusto equipaggiamento o per liberare alcune aree dalla nave caduta copiosa. “Numerosi Vigili del Fuoco sono rimasti in servizio per ore, garantendo la sicurezza della popolazione anche in condizioni particolarmente impegnative. Si invita a prestare la massima attenzione alle carreggiate scivolose e a circolare esclusivamente con adeguata dotazione invernale, per la vostra sicurezza e quella dei soccorritori”, è l’appello dei pompieri.

