Maltempo, annullata la discesa femminile di Crans-Montana: condizioni difficili, paura per tre atlete

La discesa libera femminile di Coppa del mondo di Crans-Montana è stata annullata a seguito delle condizioni di visibilità e meteo (nevicata in atto) ritenute non sicure per la sicurezza delle atlete da parte del giudice arbitro della Fis, Peter Gerdol. Su sei atlete scese, tre non hanno completato la gara, tra esse anche la campionessa statunitense Lindsey Vonn. . – Su sei atlete che erano scese fino a quel momento, ben tre erano cadute. La discesa libera di Crans-Montana, iniziata con un momento di raccoglimento per le 40 vittime (anche sei cittadini italiani) dell’incendio del bar-pub ‘Le Constellation’ la notte di Capodanno, è stata annullata e nel pomeriggio la giuria deciderà se domani sarà recuperata oppure se far disputare il supergigante come da programma iniziale.

L’ultima gara di discesa libera prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 farà comunque discutere per le difficoltà di incastrare il calendario di Coppa in una stagione olimpica. Delle prime sei atlete, solo tre hanno raggiunto il traguardo. L’austriaca Nina Ortlieb è caduta dopo poche porte atterrando contro le reti restando fortunatamente illesa. La norvegese Marte Monsen poco nella caduta ha perso gli sci ma anche casco e occhiali. E’ stata trasportata in ospedale in elicottero. Scesa con il pettorale 6, Lindsey Vonn dopo essersi sbilanciata nell’atterraggio di un salto, è scivolata finendo nelle reti. Per alcuni minuti è rimasta dentro le reti, poi, aiutata dai soccorritori e allenatori, si è rialzata e lentamente, sciando, è arrivata al traguardo. Vonn, che gareggia con una protesi al ginocchio destro, è apparsa zoppicante a seguito della torsione del ginocchio sinistro avvenuta nella caduta. Le condizioni di Lindsey sono ancora in corso di valutazione.