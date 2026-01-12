Maltempo Australia, Clermont registra il giorno più piovoso degli ultimi 110 anni: gravi alluvioni nella città del Queensland | FOTO e VIDEO

La città di Clermont, nel Queensland, in Australia, ha registrato il giorno più piovoso degli ultimi 110 anni, mentre l’ex ciclone Koji si abbatte su alcune zone dello stato con oltre 200mm di pioggia e inondazioni improvvise. Nel pomeriggio di oggi, erano in corso le evacuazioni, con allerte di emergenza in atto. La comunità mineraria del carbone aveva un disperato bisogno di pioggia, ma forse non tanta quanta ne stava piovendo a causa dell’ex ciclone Koji. Clermont ha registrato poco più di 200mm di pioggia nelle 24 ore fino alle 9 locali di oggi, lunedì 12 gennaio, il giorno più piovoso dal 1916, considerato la seconda peggiore alluvione della storia del Paese, con 65 vittime.

Koji è stata declassata a bassa pressione tropicale dopo aver toccato terra tra Ayr e Bowen domenica mattina e ieri ha colpito le regioni di Central Highlands e Coalfield. Venti di 113 km/h sono stati registrati sull’isola di Hamilton, mentre Mackay ha ricevuto circa 250mm di pioggia in meno di 24 ore. Koji si sta indebolendo spostandosi lentamente verso nord-ovest sulla terraferma, ma continua a colpire le città lungo la sua traiettoria.

Un’allerta meteo è in vigore per Capricornia e parti della Costa Centrale e delle Whitsundays, Central Highlands e Coalfields e i distretti meteorologici del Centro Ovest tra Mackay e Rockhampton. A Rockhampton è stato detto di aspettarsi fino a 130mm di pioggia, mentre a Rolleston, più nell’entroterra, potrebbero arrivare fino a 200mm.

Le autorità hanno emesso un avviso di emergenza per inondazioni improvvise a Clermont. Le autorità hanno anche emesso un avviso di emergenza per un aumento delle precipitazioni e possibili inondazioni improvvise nelle aree di Rubyvale e Sapphire.

Il pericolo non è ancora passato

Il Premier David Crisafulli ha dichiarato a Today di essere orgoglioso di come lo Stato ha risposto all’ex ciclone, ma ha insistito sul fatto che il pericolo è tutt’altro che passato. “Il nostro messaggio rimane che il rischio di forti piogge esiste, ed è sempre stato quello che abbiamo costantemente affermato“, ha detto. “C’è il rischio reale di avere piogge davvero intense, che potrebbero portare a inondazioni perché quei bacini idrografici sono molto pieni“.

Non si sono registrate vittime a causa delle tempeste del weekend, ma si stima che oltre 40.000 capi di bestiame e bovini siano morti a causa del maltempo.

Un importante salvataggio ha avuto luogo a Greenacre, vicino a Rockhampton, dove una donna, i suoi due figli e due cani sono rimasti intrappolati nella loro auto.

L’acqua potabile in alcune zone, tra cui la regione della Pioneer Valley, ha subito ripercussioni, con i residenti invitati a utilizzare i propri contenitori per accedere all’acqua potabile dalle cisterne temporanee.

Oltre 22.000 proprietà sono rimaste senza elettricità domenica notte, ma Ergon ha ripristinato l’elettricità nel 90% di case e aziende. “Ora siamo a 2500”, ha detto Crisafulli.

Crisafulli ha elogiato gli sforzi delle comunità, dei consigli comunali, dei servizi di emergenza e del governo federale per aver contribuito a limitare l’impatto del maltempo. “Questo non accade per magia. Questo accade perché le persone lavorano tutta la notte e le risorse sono sul campo“, ha detto.

Il Premier ha esortato gli abitanti del Queensland a rimanere vigili nei prossimi giorni: “gli abitanti del Queensland sanno come gestire le forti piogge, siamo uno stato molto resiliente ai disastri, continueremo a far sapere che nelle prossime 24-48 ore c’è il rischio di piogge intense. Se le persone faranno la cosa giusta e si prepareranno, supereremo questa situazione indenni”.