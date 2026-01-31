Maltempo Australia, enorme tempesta di polvere nel New South Wales: atmosfera marziana a Broken Hill | VIDEO

Maltempo Australia, a causare questa intensa tempesta di polvere nel settore occidentale del New South Wales sono tempeste a ovest che stanno producendo forti raffiche di vento

Australia, tempesta di sabbia ingloba Broken Hill, nel New South Wales

Condizioni meteo estreme stanno interessando l’Australia in questi giorni. Dopo una settimana con temperature sui +45°C, ora arriva una tempesta di polvere nel New South Wales. Incredibili le immagini che arrivano dalla città di Broken Hill, dove tutto ora ha una sfumatura rossa: sembra quasi di essere su Marte mentre la polvere entra in casa, secondo il racconto dei residenti. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si può vedere come la polvere avvolge l’intera città. A causare questa intensa tempesta di polvere nel settore occidentale del New South Wales sono tempeste a ovest che stanno producendo forti raffiche di vento in grado di sollevare la polvere dal suolo, che poi riesce a percorrere grandi distanze.

tempesta di sabbia australia

