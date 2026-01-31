Maltempo Australia, enorme tempesta di polvere nel New South Wales: atmosfera marziana a Broken Hill | VIDEO

Condizioni meteo estreme stanno interessando l’Australia in questi giorni. Dopo una settimana con temperature sui +45°C, ora arriva una tempesta di polvere nel New South Wales. Incredibili le immagini che arrivano dalla città di Broken Hill, dove tutto ora ha una sfumatura rossa: sembra quasi di essere su Marte mentre la polvere entra in casa, secondo il racconto dei residenti. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si può vedere come la polvere avvolge l’intera città. A causare questa intensa tempesta di polvere nel settore occidentale del New South Wales sono tempeste a ovest che stanno producendo forti raffiche di vento in grado di sollevare la polvere dal suolo, che poi riesce a percorrere grandi distanze.