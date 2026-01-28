Maltempo Australia, “valori estremi di pioggia”: comunità del Queensland inondate, evacuazioni | FOTO

Alcuni residenti nel nord del Queensland, in Australia, sono stati costretti ad abbandonare le proprie case dopo che un acquazzone notturno ha scatenato un’improvvisa emergenza alluvione. Il Consiglio della Contea di Etheridge ha emesso un avviso di emergenza per inondazioni improvvise, invitando gli abitanti di tutte le aree di Einasleigh, circa 380 chilometri a nord-ovest di Townsville, a evacuare. I valori totali delle precipitazioni hanno raggiunto i 220 millimetri nel bacino idrografico del fiume Copperfield. Harry Clark, meteorologo senior del Bureau of Meteorology, ha affermato che diverse località hanno registrato “valori estremi“. “Si tratta di un record per gennaio per diverse località da quelle parti”, ha affermato Clark. “Le inondazioni che ne sono derivate sono state estremamente rapide in alcune situazioni“.

L’Oak Park Race Club ha registrato quasi 300 millimetri in 48 ore. “Gran parte di queste precipitazioni è stata causata da temporali e da quel debole minimo tropicale che monitoriamo da un po’“, ha detto Clark.

Anche le comunità costiere sono state colpite dal sistema. “All’incirca tra Babinda e Townsville si sono verificate diffuse precipitazioni da 50 a 150 millimetri“, ha detto Clark.

Salvataggi

Due ragazzi adolescenti sono rimasti in secca in acque impetuose sul fiume Ross di Townsville dopo una battuta di pesca andata male. Le autorità sono state chiamate per recuperare i due. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di due giovani bloccati sugli scogli di Aplin Weir e, ovviamente, le correnti erano piuttosto forti“, ha affermato il sergente maggiore facente funzione della Polizia di Townsville, Terry Phillips.

Tre persone sono state salvate dalle loro auto nei pressi della cittadina rurale di Greenvale dopo l’allagamento di Expedition Creek.