Maltempo, Bardi: “danni anche in Basilicata, valutiamo richiesta per calamità naturali”

Il problema maltempo “ha toccato anche la Basilicata, stiamo vedendo quali sono i danni insieme alle altre Regioni. Mi sono sentito con il presidente Occhiuto e con la Sicilia per valutare se ci sono le condizioni per poter chiedere quelli che sono i danni per calamità naturali”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di una delle iniziative promosse da Forza Italia per ricordare la discesa in campo del fondatore e presidente del partito, Silvio Berlusconi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.