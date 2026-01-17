Maltempo Brasile, forti piogge causano inondazioni a San Paolo: auto travolte, due dispersi | VIDEO

Forti piogge hanno colpito la città di San Paolo, in Brasile, nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio. Le strade sono state allagate, i corsi d’acqua sono straripati e le auto sono state travolte dalle acque alluvionali: due persone risultano disperse. La città di San Paolo è entrata in stato di allerta per inondazione alle 15:10 locali. Inizialmente, le zone Nord, Est, Ovest, Sud-Est, la regione centrale e le rive dei fiumi Tietê e Pinheiros sono entrate in stato di allerta. Poco dopo, è stata coinvolta anche l’intera zona Sud. L’allerta è terminata alle 19:10. A causa delle forti piogge, è stato inoltre emesso un avviso di allerta per la piena del torrente Oratório, Zona Est, Sapopemba, all’incrocio tra Travessa Hilarion Quintana e Rua Juli Pereira, Fazenda da Juta, e del torrente Guaratiba, Zona Est, Guaianases.

Avenida Carlos Caldeira Filho è stata allagata e due auto sono cadute nel torrente. Secondo la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco hanno cercato due occupanti di un veicolo bianco che è stato travolto dalla forza dell’acqua: i due risultano dispersi.

In un comunicato, la Segreteria Municipale per la Sicurezza Urbana ha riferito che, dalle 7:00 alle 18:30, la Protezione Civile è intervenuta in seguito a 19 incidenti di caduta di alberi, uno nella Zona Est, otto nella Zona Nord, sei nella Zona Sud e quattro nella regione Centro-Ovest. “Nello stesso periodo, si sono verificati 13 crolli di edifici, cinque nella Zona Est, uno nella Zona Nord, cinque nella Zona Sud e due nella regione Centro-Ovest, oltre a una chiamata per una frana nella Zona Sud”, ha informato il Dipartimento.

Le città della regione ABC Paulista sono state gravemente colpite dalle piogge. La città di Santo André ha registrato gravi inondazioni, come nel quartiere Jardim Santo Alberto. La Protezione Civile di Mauá segnala che, fino alle 17:30, la città ha registrato una media di precipitazioni di quasi 60mm. La quantità più elevata è stata registrata a Jardim Paranavaí, con 78,65mm, seguita da Vila Magini e Parque das Américas, con 50,58mm. Secondo la Protezione Civile, la città presentava ancora aree allagate in fase di normalizzazione nei quartieri Jardim Zaíra, Capuava e Vila Vitória.