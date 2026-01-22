Maltempo Brasile, piogge torrenziali a Nanuque: città in allerta per allagamenti e crolli | VIDEO

Forti piogge hanno colpito nelle ultime ore Nanuque, nello Stato brasiliano del Minas Gerais, provocando gravi disagi in diversi quartieri. L’elevata quantità d’acqua caduta in un breve arco di tempo ha causato estesi allagamenti delle strade urbane, rendendo difficoltosa la circolazione di auto, motocicli e pedoni. In alcune aree, gli automobilisti sono stati costretti a rallentare drasticamente o a cercare percorsi alternativi per evitare incidenti e danni ai veicoli. L’acqua ha invaso marciapiedi e si è avvicinata ad abitazioni e attività commerciali. Oltre agli allagamenti, si sono verificati crolli localizzati, soprattutto nelle zone più vulnerabili, dove il sistema di drenaggio risulta carente. Le previsioni di ulteriori piogge mantengono elevato il livello di allerta, mentre i danni materiali sono ancora in fase di valutazione.