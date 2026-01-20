Maltempo, bufere di neve fino a quote collinari in Calabria: è l’inizio di una nevicata storica! Scomparsi i fanatici del “ciclone tropicale” | FOTO LIVE

Blateravano di “ciclone tropicale“, i soliti catastrofisti del cambiamento climatico. Volevano speculare su un’ondata di maltempo molto violenta, al punto che enfatizzavano quanto avrebbe fatto “caldo” con nevicate – dicevano – “solo sull’Etna, ad altissime quote, oltre i duemila metri di altitudine“. E invece erano le solite fake news totalmente fuori dalla realtà. Infatti a valle piove e fa freddo: in questo momento abbiamo +10°C a Catania, Messina, Reggio Calabria e Crotone, +9°C a Ragusa, +7°C a Piazza Armerina, +6°C a Cosenza, Catanzaro ed Enna, +5°C a Vibo Valentia. E’, insomma, una serata tipicamente invernale: fa freddo con venti di levante e grecale, e nevica copiosamente a quote collinari, come preannunciato da giorni su MeteoWeb.

L’Etna è seppellita di neve, ma è tutto bianco già dai 1.400 metri di altitudine. Ci sono oltre due metri di neve fresca a 1.600 metri di quota, dove i catastrofisti del clima avevano previsto solo pioggia. Nevica a quote ancora più basse in Calabria: in Aspromonte è tutto bianco dai 1.200 metri di quota, mentre su Serre, Sila e Pollino la neve ha raggiunto quote collinari e sta cadendo persino sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria.

Una bufera di neve è in corso dal pomeriggio a San Giovanni in Fiore, la capitale della Sila. La quota neve in Sila oscilla intorno agli 800 metri di altitudine. Nel centro urbano silano sono caduti 15cm di neve in breve tempo, e nevicherà copiosamente per tutta la nottata e la mattinata di domani perciò si attendono accumuli significativi. Disagi sulle strade dove si circola solo con catene montate o pneumatici invernali, a tal proposito molto attiva la Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore che è stata impegnata in diversi soccorsi agli automobilisti e nel controllo dei pneumatici da neve o catene. Accumuli più cospicui in quota dove a Pettinascura in alcuni punti la neve fresca raggiunge i 25cm e Montenero dove supera abbondantemente i 60cm. In azione i mezzi comunali coordinati dal centro operativo comunale, l’ANAS e la Provincia di Cosenza. Le immagini ci sono state fornite come sempre dal nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi, con un paio di scatti anche da un nostro affezionato lettore, Antonio Alessio.

L’elemento più rilevante di questa grande nevicata, è che su Pollino e Sila continuerà per altre 24 ore. Su Serre e Aspromonte almeno per altre 12-18 ore. La Calabria sta vivendo l’inizio di una nevicata epica che lascerà il segno a lungo, con neve molto abbondante in montagna.

