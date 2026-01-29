Maltempo Bulgaria, piogge persistenti e terreni saturi: fiume Krumovica in piena a Krumovgrad con allagamenti | VIDEO

Il bacino del Krumovica torna sotto stretta osservazione nel sud della Bulgaria, dove nelle ultime ore si registra un nuovo incremento dei livelli idrometrici in corrispondenza dell’area urbana di Krumovgrad. La situazione, al momento, rientra in un quadro di piena moderata, senza superamenti critici delle soglie ufficiali, ma con margini di sicurezza ridotti soprattutto nei settori più bassi e in prossimità delle infrastrutture di attraversamento.

Un fiume reattivo dopo le nuove piogge

Le recenti precipitazioni hanno innescato una risposta idrologica piuttosto rapida, coerente con la natura del bacino del Krumovica, caratterizzato da tempi di corrivazione brevi e da una forte sensibilità agli impulsi pluviometrici intensi. Le immagini più aggiornate mostrano un alveo colmo, con livelli prossimi ai valori di attenzione presso il ponte cittadino, punto storicamente vulnerabile durante le fasi di piena.

Il contesto non è inedito: tra il 6 e il 7 gennaio l’area aveva già sperimentato una fase di maltempo severo, con accumuli superiori ai 100 mm in 24 ore, che avevano causato allagamenti diffusi, danni alla viabilità e criticità strutturali in alcune località limitrofe. L’attuale evoluzione presenta analogie dinamiche, anche se al momento l’intensità complessiva degli afflussi resta più contenuta.

Terreni saturi e rischio localizzato

Un elemento chiave è rappresentato dalla saturazione del suolo, che riduce drasticamente la capacità di assorbimento e favorisce il deflusso superficiale verso il reticolo idrografico minore. In questo scenario, anche piogge non eccezionali possono tradursi in rapidi incrementi di portata, soprattutto nei tratti urbani e nei punti di strozzatura dell’alveo.

Le prossime 24–48 ore: attenzione elevata

Le previsioni indicano la possibilità di ulteriori precipitazioni sul comparto dei Rodopi orientali. In assenza di un miglioramento netto, la combinazione tra piogge persistenti e terreno già imbibito potrebbe mantenere il Krumovica su livelli sostenuti, con rischio di allagamenti puntuali nelle aree più esposte.

Le autorità locali raccomandano prudenza nelle zone prossime al fiume e un monitoraggio costante dell’evoluzione idrometrica. Il quadro resta gestibile, ma richiede attenzione continua: è proprio in queste fasi intermedie, lontane dall’emergenza conclamata, che la corretta comunicazione del rischio diventa decisiva.