Maltempo Calabria, 336 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore per il disastro provocato dal Mega-Ciclone Harry

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco in Calabria a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno interessato l’intero territorio regionale. Dalle 20 del 20 gennaio e fino all’aggiornamento delle 19.30 di oggi, 21 gennaio, sono stati complessivamente 336 gli interventi di soccorso tecnico urgente sul territorio regionale calabrese adoperate dai vigili del fuoco. Le operazioni hanno riguardato prevalentemente allagamenti, dissesti statici, caduta di alberi e rami su sede stradale, danni da vento e infiltrazioni d’acqua in strutture pubbliche e private. Per le richieste di intervento ancora da espletare prosegue il potenziamento delle squadre operative nei Comandi della regione, per assicurare la continuità e la tempestività delle operazioni.

Il personale dei Vigili del Fuoco continua a operare anche con squadre aggiuntive attrezzate per affrontare i danni dell’ondata di Maltempo e per il movimento terra, mantenendo attivo il monitoraggio delle criticità in coordinamento con le autorità locali e gli enti di protezione civile. Il sistema di soccorso regionale dei vigili del fuoco resta operativo h24 e pronto a fronteggiare eventuali ulteriori emergenze connesse all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.