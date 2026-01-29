Maltempo Calabria, cicloni a ripetizione ed erosione costiera: aumenta la vulnerabilità della SS18 tra Lamezia Terme e Amantea

Negli ultimi anni il tratto della Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” compreso tra Lamezia Terme e Amantea, con particolare riferimento al territorio di Nocera Terinese, è diventato uno dei simboli più evidenti della fragilità infrastrutturale lungo la costa tirrenica calabrese. Qui la viabilità corre a ridosso del mare, in un contesto geomorfologico delicato, dove l’erosione costiera agisce in modo diretto e continuo sul corpo stradale.

Una costa arretrata sotto la spinta del mare

La costa tirrenica della Calabria è interessata da un processo di arretramento ormai strutturale. Negli ultimi decenni centinaia di chilometri di litorale hanno subito una modifica significativa della linea di riva, con tratti classificati ad alta criticità erosiva. Nella zona di Nocera Terinese la piattaforma stradale è collocata su una scarpata immediatamente affacciata sulla spiaggia, senza una fascia di dissipazione naturale sufficiente a smorzare l’energia del moto ondoso. Questo rende il tratto estremamente vulnerabile durante le mareggiate più intense.

Il precedente del crollo e i limiti degli interventi

Nel corso del 2024 una serie di mareggiate particolarmente energiche ha provocato il cedimento del piano viabile della SS18 proprio in questo settore. L’erosione del piede della scarpata ha compromesso la stabilità del corpo stradale, imponendo la chiusura del tratto e successivi interventi di emergenza. Il ripristino della carreggiata e la realizzazione di difese in massi sul fronte mare hanno consentito la riapertura al traffico, ma senza risolvere il problema alla radice.

La vicinanza estrema tra carreggiata e battigia fa sì che ogni nuova mareggiata significativa riattivi il rischio di ulteriori danneggiamenti, soprattutto in presenza di onde lunghe da ovest, livelli di marea elevati e vento sostenuto di libeccio o maestrale.

Il ruolo delle condizioni meteo-marine

Dal punto di vista meteorologico, le configurazioni più pericolose sono quelle legate a ciclogenesi sul Tirreno, capaci di generare mari molto mossi o agitati e un forte impatto ondoso sulla costa calabrese occidentale. In questi scenari aumenta il rischio di erosione accelerata, accumulo di detriti sulla carreggiata e cedimenti localizzati del margine stradale, con conseguenze dirette sulla sicurezza della circolazione.

Gli incidenti registrati negli ultimi anni lungo la SS18, anche in tratti limitrofi, mostrano come la combinazione tra carreggiata ristretta, traffico intenso e criticità strutturali possa amplificare gli effetti di eventi meteo-marini anche di breve durata.

Oltre l’emergenza: serve una visione di lungo periodo

Gli interventi realizzati finora hanno avuto un carattere prevalentemente emergenziale, finalizzato a ripristinare la funzionalità della strada dopo i danni più evidenti. Tuttavia, in un contesto di erosione cronica e di aumento della frequenza e intensità delle mareggiate, queste soluzioni risultano intrinsecamente temporanee.

Un approccio efficace richiede una strategia integrata che coinvolga ingegneria costiera, pianificazione territoriale e analisi meteo-climatica. Tra le opzioni da valutare rientrano opere di protezione progettate su scala di cella litoranea, il possibile arretramento dei tratti più esposti, la revisione dell’assetto infrastrutturale costiero e l’aggiornamento delle mappe di pericolosità alla luce degli scenari climatici futuri.

Comunicazione del rischio e sicurezza

In presenza di allerte per mareggiate sul Tirreno, il tratto della SS18 a Nocera Terinese dovrebbe essere considerato ad elevata attenzione, suggerendo percorsi alternativi sull’asse interno quando possibile. È fondamentale comunicare non solo il rischio immediato, legato a detriti o crolli, ma anche la natura strutturale del problema.

Il caso di Nocera Terinese rappresenta oggi un esempio emblematico della vulnerabilità delle infrastrutture costiere calabresi e della necessità di superare la logica dell’emergenza, adottando una pianificazione che tenga conto dell’evoluzione climatica e della dinamica naturale delle coste.

