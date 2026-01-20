Maltempo Calabria, crolla parte del cimitero e le bare finiscono in un burrone

La pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato il crollo di una parte del cimitero storico di San Mauro Marchesato, nel Crotonese, facendo finire una ventina di bare nel burrone sottostante. Nel comune sono caduti oltre 180 mm di pioggia in 24 ore, causando la frana che ha interessato anche la porzione del cimitero situata nella parte bassa del paese. L’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente, avvisando tutti gli organi competenti per attivare le procedure necessarie e gli interventi previsti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Per il recupero delle bare saranno necessari rocciatori specializzati, che potranno operare appena le condizioni lo permetteranno. Non si esclude un peggioramento della situazione, poiché è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso del pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.