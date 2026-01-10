Maltempo Calabria, forti bufere di neve nella notte in Sila: accumuli abbondanti | FOTO LIVE

Tormenta di neve a San Giovanni in Fiore. Sabato sera sotto un’intensa nevicata sulla Sila Grande. Nevica copiosamente a Camigliatello, Lorica e San Giovanni in Fiore. Nella capitale della Sila a 1100 m slm la neve raggiunge i 15cm e a Garga, alla periferia del centro silano sono circa 20cm. Sotto i 1000 metri pochi centimetri. Nelle zone più alte della Sila il manto nevoso ha raggiunto i 40cm come su Monte Curcio e Botte Donato. Le immagini e i video spettacolari dell’intensa nevicata che in serata ha interessato San Giovanni in Fiore sono state realizzate da Gianluca Congi, nostro affezionatissimo collaboratore da tanti anni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.