Maltempo Calabria, freddo intenso e grandi piogge sulle coste. Bufere di neve a bassa quota, montagne sommerse (ed è solo l’inizio…) | LIVE

Forte maltempo in Calabria, con freddo intenso e neve abbondante fino a bassa quota. Tra ieri e oggi sono caduti quantitativi pluviometrici straordinari tra le Serre e l’Aspromonte, nell’area meridionale della Regione, dove spiccano i dati di 88mm a Platì, 72mm al Passo della Limina, 64mm a Serra San Bruno, 61mm a Giffone, 56mm a Sinopoli, 55mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 51mm a Feroleto della Chiesa, 49mm a Molochio e Cittanova, 47mm a Rizziconi 41mm a Taurianova, 35mm a Rosarno, 34mm a Tropea, 31mm a Gioia Tauro, 29mm a Palmi e a Bagaladi, 26mm a Vibo Valentia, 25mm a Siderno, 23mm a Reggio Calabria e a Scilla.

La temperatura è crollata a +6°C questa mattina a Reggio Calabria, la città più mite della Regione, con la pioggia che si apriva in granelli di nevischio sui parabrezza delle autovetture. Sulle colline della città, la quota neve si è attestata intorno ai 500 metri con accumuli dai 600 metri in su. A Gambarie d’Aspromonte l’accumulo ha già superato i 30cm di coltre bianca (vedi immagini nella fotogallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo), e continuerà a nevicare per tutta la giornata odierna e poi soprattutto nel weekend, tra sabato e domenica, con accumuli ancor più importanti e temperature ancora più basse. Domenica sera, infatti, la neve su Serre e Aspromonte scenderà fino ai 300 metri di quota, mentre a Reggio Calabria pioverà con +4°C.

