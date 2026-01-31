Maltempo Calabria, grossa frana sulla SS18 tra Scilla e Bagnara: sfiorata la strage

Il violento maltempo che sta sferzando la Calabria in queste ore continua a mostrare il suo volto più fragile, colpendo duramente la costa tirrenica reggina. A Bagnara Calabra, le forti precipitazioni e l’instabilità del versante hanno causato il distaccamento di diversi massi che sono precipitati sulla sede stradale, rendendo necessaria la chiusura immediata della Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”. L’evento si inserisce in un quadro critico per l’intera provincia, dove l’incessante pioggia ha saturato i terreni, aumentando esponenzialmente il rischio idrogeologico. Lo smottamento, avvenuto precisamente tra il chilometro 503 e il chilometro 508, ha imposto il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni di marcia, isolando di fatto un’arteria fondamentale per i collegamenti costieri della zona.

Attualmente la situazione è monitorata costantemente dalle squadre Anas e dai Vigili del Fuoco, impegnati sotto la pioggia nelle delicate operazioni di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza del costone roccioso. Nonostante il dispiegamento di mezzi, la riapertura resta legata all’evoluzione delle condizioni meteo, che al momento non accennano a migliorare, rendendo complesse le verifiche sulla stabilità della parete sovrastante la carreggiata.

Per ovviare all’interruzione, la circolazione stradale è stata deviata sulla viabilità locale seguendo le indicazioni presenti sul posto, con inevitabili ripercussioni sui tempi di percorrenza e sulla fluidità del traffico cittadino. Le autorità invitano alla massima prudenza e a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, dato che il persistere del maltempo potrebbe innescare nuovi fenomeni franosi lungo l’intero asse della Tirrena Inferiore.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della Calabria: