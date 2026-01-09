Maltempo Calabria, ieri forti piogge su Reggio e neve sulle prime colline della città: e da domani nuova ondata di freddo | FOTO

Il forte maltempo che ieri ha colpito la Calabria non ha risparmiato la città di Reggio, dove sono caduti 25mm di pioggia. Gli effetti del maltempo sono evidenti dal celebre lungomare della città, che ha offerto una vista sul mare mosso e infangato dallo scarico dei torrenti ingrossati dalle piogge. La temperatura è scesa a +6°C al mattino durante il temporale più intenso della giornata che ha fatto scendere la neve fino a circa 600 metri di quota, imbiancando le prime colline della città in zona Sant’Angelo, nei pressi della frazione di Ortì. Le foto della gallery scorrevole in alto di Giuseppe Daniele Canale illustrano gli effetti del maltempo che ieri ha colpito Reggio Calabria.

Oggi il clima è decisamente cambiato, con il Libeccio che ha favorito una massima di +18°C. Ma nel weekend arriverà un’altra ondata di freddo a causa della tempesta Goretti, che sta già seminando danni e disagi in mezza Europa a causa dei suoi forti venti e delle intense nevicate. Questa nuova tempesta porterà molta neve a quote ancora più basse a partire da sabato sera fino a lunedì mattina, quando la neve scenderà fino a 300 metri di quota nello Stretto di Messina. Su Reggio Calabria e Messina arriveranno piogge ancora più abbondanti rispetto a quelle di ieri, con temperatura di +4°C attesa all’alba di lunedì.

