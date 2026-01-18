Maltempo Calabria: il Comune di Catanzaro raccomanda prudenza

“In considerazione dell’avviso sul maltempo diramato dalla Protezione civile regionale, con particolare riferimento alla fascia ionica, si raccomanda alla cittadinanza di mantenere la massima prudenza e non transitare e sostare nelle zone in prossimità del mare e più esposte a rischio“: è quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Catanzaro. “L’amministrazione comunale è impegnata a monitorare l’evolversi delle previsioni meteo avverse nelle prossime ore, attuando le eventuali misure di prevenzione e sicurezza“, conclude la nota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.