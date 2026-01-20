Maltempo Calabria, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica: “massima allerta, spostatevi ai piani alti o fuggite” | FOTO e VIDEO

Un avviso è stato diramato dall’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, tra le aree calabresi più colpite dal Ciclone Harry: destinatari i residenti della via Cristoforo Colombo (zona Lungomare). “Si comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi è stata diramata la massima allerta. Si invita pertanto la popolazione a non sostare nei piani bassi delle abitazioni ed a ripararsi ai piani alti. Qualora non fosse possibile, si raccomanda di recarsi temporaneamente in un’altra abitazione ritenuta più sicura. Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per la propria sicurezza“, spiega il Comune in una nota.

