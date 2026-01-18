Maltempo Calabria, il comune di Siderno ha adottato tutte le misure di prevenzione

Novità dal Comune di Siderno in vista dell’allerta maltempo. Nel fine settimana, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, in stretto contatto con la Protezione Civile Regionale e grazie allo straordinario impegno del personale dell’Area 3 dell’Ente “Infrastrutture e Servizi al Territorio” guidata dal Dirigente ing. Lorenzo Surace, ha adottato tutte le misure di prevenzione necessarie ad affrontare l’arrivo dell’uragano mediterraneo “Harry”, atteso per le prossime ore con previsione di forti mareggiate con onde alte fino a sette metri. È stata anzitutto compiuta una pulizia straordinaria di tombini, fossi e zone in cui possono emergere particolari criticità. Quindi, l’attenzione si è concentrata sulla spiaggia, con la rimozione di tutto ciò che può potenzialmente costituire una fonte di pericolo o subire danni, e sul lungomare cittadino, con particolare riguardo alla zona crollata a seguito degli eventi alluvionali del 2019, a protezione della quale sono stati temporaneamente installati appositi blocchi in cemento e geotessuti, al fine di evitare che ulteriori infiltrazioni possano peggiorare la situazione e danneggiare la sede stradale.

In quest’ottica, è stata disposta la chiusura dei sottopassi e del lungomare al traffico veicolare e pedonale dalle ore 12 di lunedì 19 gennaio alle ore 16 di mercoledì 21. Contestualmente, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, che fino a mercoledì monitorerà costantemente la situazione su tutto il territorio cittadino.

Il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha inteso ringraziare pubblicamente tutti quelli che hanno lavorato in queste ore e i cittadini per la loro collaborazione.

