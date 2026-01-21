Maltempo Calabria, il sindaco di Catanzaro: “chiederemo lo stato di calamità”

“Chiederemo sicuramente lo stato di calamità e faremo di tutto per ripristinare una situazione di normalità nel minor tempo possibile“: sono le parole del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, pronunciate nel corso di un sopralluogo al quartiere Lido della città, devastato dalle mareggiate. “La situazione non è semplice in tutta Catanzaro. L’epicentro è comunque nel quartiere marinaro. La buona notizia è che non ci sono danni alle persone, frutto anche delle informazioni e delle ordinanze adottate, oltre che dei buoni comportamenti da parte dei cittadini. La conta dei danni potrà iniziare solo quando terminerà il Maltempo, la fase attualmente è ancora emergenziale. Alle 13 avremo una riunione in Prefettura; alle 14:30 faremo il punto e inizieremo la conta dei danni“. Il sindaco ha poi comunicato che ci sono, attualmente, “300 famiglie senza energia elettrica e altre che non riescono a uscire da casa“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.