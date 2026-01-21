Maltempo Calabria, l’annuncio alla Camera: importante intervento del Governo | VIDEO

La Calabria ha fatto i conti nelle ultime ore con una grande emergenza maltempo. L’Onorevole reggino Francesco Cannizzaro è intervenuto oggi in Aula alla Camera dei Deputati per richiamare l’attenzione sulla situazione che sta interessando la regione, con condizioni meteorologiche particolarmente difficili in diverse aree della regione. Nel suo intervento, Cannizzaro ha voluto mettere agli atti la gravità della situazione e sottolineare la necessità di un’azione concreta e rapida da parte delle istituzioni. “Intervengo non per informare l’Aula, perché credo che le agenzie di cronaca hanno in queste ore abbondantemente informato tutto il Paese su quello che sta avvenendo al sud, in modo particolare nella mia e nella nostra regione Calabria, ma semplicemente per lasciare agli atti di questo Parlamento quelle che sono le condizioni meteorologiche avverse che stanno aggredendo la regione Calabria” ha esordito.

Cannizzaro ha poi evidenziato come il Parlamento dovrà occuparsi della questione già nelle prossime ore, assumendo un ruolo determinante nel supportare l’Esecutivo nell’individuazione di misure non soltanto economiche, ma anche operative e organizzative. Obiettivo: garantire strumenti adeguati agli amministratori locali, in prima linea nel gestire l’emergenza. “E perché il Parlamento, nelle prossime ore, di queste condizioni si dovrà occupare, ritagliandosi un ruolo sicuramente centrale, aiutando il Governo ad individuare le misure economiche, non solo le misure economiche ma anche quelle organizzative, affinché i nostri amministratori, i nostri sindaci, le nostre comunità, alle quali va anche da questo pulpito, anche da questi scranni, il nostro pensiero e il nostro ringraziamento, soprattutto i sindaci che hanno fatto e stanno continuando a fare in queste ore un lavoro straordinario. A loro dico che non siete soli in queste ore, non sarete soli nelle settimane successive, quando, insieme al Presidente della Regione Calabria Occhiuto, al quale va il ringraziamento per il lavoro tempestivo attraverso la protezione civile della Calabria, guidata dal giovanissimo Direttore Generale Domenico Costarella, hanno fatto un lavoro straordinario, andremo ad individuare quelle che sono le soluzioni”.

Nella parte finale dell’intervento, il deputato ha voluto rimarcare l’importanza dell’attivazione immediata del Governo, citando il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’attenzione posta anche a livello europeo. In particolare, è stato richiamato il possibile ricorso al Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, che potrebbe rappresentare una risposta concreta e tempestiva per affrontare i danni causati dall’emergenza.

Importante l’ultimo passaggio: “infine ringrazio il Ministro Tajani, perché abbiamo appena letto che ha già attivato tutte le possibili soluzioni che il Governo in fase emergenziale può fare, ma soprattutto ha già annunciato che proporrà all’Europa di poter attingere a quello che è il Fondo di solidarietà europeo. Soprattutto una misura attraverso la quale evidentemente le Regioni del Sud, in modo particolare la Calabria, potrà avere sicuramente ed immediatamente delle soluzioni concrete”.

L’intervento si inserisce in un momento di forte apprensione per numerose comunità calabresi colpite dal maltempo, con il sistema istituzionale chiamato ad agire in modo coordinato per garantire assistenza, sicurezza e risorse immediate per la gestione dell’emergenza e per la fase successiva di ripristino.

