Maltempo Calabria: le raccomandazioni di Protezione Civile

In relazione all’ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto a partire dalla serata odierna e per le successive 24–36 ore, la Protezione Civile della Regione Calabria richiama l’attenzione di cittadini e amministrazioni locali sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e di autoprotezione, al fine di ridurre i rischi per la popolazione. In particolare, sono attesi forti venti di scirocco, con raffiche fino a tempesta e mareggiate intense lungo le coste joniche, da quelle reggine fino a quelle del crotonese e del basso cosentino, oltre a criticità legate al rischio idrogeologico.

Si raccomanda pertanto di:

limitare gli spostamenti e prestare massima attenzione alla viabilità, evitando sottopassi, guadi, attraversamenti di corsi d’acqua e locali interrati o seminterrati;

evitare le zone alberate, parchi e aree esposte al vento forte;

non sostare su litorali, moli, pontili e lungomari, rispettando le eventuali ordinanze comunali di interdizione;

mettere in sicurezza oggetti e strutture mobili (gazebo, vasi, arredi da esterno, coperture precarie) che potrebbero essere divelti dalle raffiche;

usare particolare prudenza alla guida, soprattutto su viadotti e tratti stradali esposti.

La fase di maltempo è prevista almeno fino alla mattinata di mercoledì, con possibili aggiornamenti nelle successive ore in base all’evoluzione del quadro meteorologico; le informazioni ufficiali vengono in ogni caso aggiornate con cadenza almeno ogni 24 ore.

Si invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di informazione della Regione Calabria e della Protezione Civile regionale e Arpacal – sito istituzionale e profili social ufficiali – attraverso i quali vengono diffusi aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione. La collaborazione e il senso di responsabilità di tutti rappresentano un elemento fondamentale per la tutela della sicurezza collettiva, sottolinea in una nota la Protezione Civile regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.