Maltempo Calabria, Mancuso: “la Regione avvia le prime attività per fronteggiare lo stato di calamità”

“La Regione ha avviato le prime attività per fronteggiare lo stato di calamità a causa dei danni del maltempo. Già nella giornata odierna ho riunito i vertici del Dipartimento Governo del territorio e della Protezione Civile per coordinare le attività e definire un modello organizzativo immediato. L’obiettivo è farci trovare pronti non appena verrà emanata l’ordinanza attuativa dello stato di emergenza, dichiarato a seguito delle mareggiate della scorsa settimana”. Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso. “Le procedure di ricognizione dei danni – aggiunge Mancuso – si appoggeranno su una banca dati condivisa, alimentata sia dai soggetti pubblici che dai privati. Questo strumento ci permetterà di analizzare rapidamente gli interventi di somma urgenza e, in una fase successiva, di pianificare le opere strutturali necessarie alla protezione definitiva del territorio e alla mitigazione del rischio”.

“Sono soddisfatto dell’impostazione tecnica scelta: avremo una struttura dedicata alla gestione delle emergenze, affidata alla Protezione Civile, e una, prettamente tecnica, in capo al Dipartimento Governo del territorio, per gli interventi di lungo periodo. Con questa modalità operativa sono fiducioso che daremo una risposta pronta ed organica non solo agli enti pubblici, ma anche ai cittadini e agli imprenditori. Il nostro impegno è garantire la continuità delle attività produttive in vista della prossima stagione estiva, tutelando i servizi necessari alla crescita del turismo. A tal fine, ho espressamente chiesto al Dipartimento di avviare da subito un confronto con i sindacati di categoria dei balneari, per definire insieme un percorso condiviso ed efficace“, conclude Mancuso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.