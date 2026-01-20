Maltempo Calabria, mare in tempesta: distrutto il lungomare di Melito di Porto Salvo | VIDEO

Un violento ciclone mediterraneo, soprannominato “Harry”, sta colpendo la Calabria, devastando il lungomare di Melito di Porto Salvo (RC), come mostra il video a corredo dell’articolo, inviatoci dal nostro affezionato lettore Mariano Nisticò. L’evento è causato da un mix esplosivo di aria umida dal Nord Africa e correnti polari dai Balcani. Nubifragi eccezionali, con accumuli superiori a 200 mm in 24 ore, accompagnati da vento di burrasca e mareggiate fino a 10 metri nello Stretto di Sicilia, stanno creando gravi danni. La Protezione Civile lancia allerta massima: evitare fiumi, coste e alberi. La fase più critica durerà almeno altre 24 ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.