Maltempo Calabria, mareggiata a Fuscaldo: chiuso il lungomare

Giacomo Middea, sindaco di Fuscaldo (Cosenza), ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto, come misura preventiva, la chiusura al traffico del lungomare a causa della mareggiata in corso. Sulla spiaggia, inoltre, sono state realizzate alcune barriere, creando, con l’impiego di mezzi meccanici, dune e ammassando sacchi di sabbia. “La decisione – ha spiegato il sindaco Middea – è stata adottata in considerazione dell’avviso di criticità meteo marino-costiera diffuso dalla Protezione Civile regionale per le giornate di oggi e domani. Sono accorgimenti ormai abituali in concomitanza con le mareggiate, anche a protezione del tracciato ferroviario“.

