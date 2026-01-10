Maltempo Calabria, mareggiata shock a Scilla: onde altissime, travolte auto in transito sul lungomare | VIDEO

Situazione meteo critica nel basso Tirreno, flagellato da forti venti di maestrale con violente mareggiate sulla costa calabrese dallo Stretto al Pollino. In provincia di Reggio Calabria, a Scilla, il mare ha inghiottito tutta la spiaggia, il lungomare della Marina Grande e persino alcune automobili in transito nella burrasca. Il maltempo continua a fare sul serio e la mareggiata continuerà ancora nel corso della notte.

Le immagini del video di seguito sono davvero emblematiche:

Mareggiata distruttiva: comunicato stampa del Comune di Scilla

A seguito delle avverse condizioni meteo-marine in atto sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è in fase di redazione un’apposita ordinanza da parte del Comandante della Polizia Locale, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e mitigare i rischi derivanti dall’evento atmosferico.

Si vieta la circolazione e la sosta in Via Cristoforo Colombo (lungomare) e nella zona portuale fino a nuova disposizione. Le aree sono state interdette per prevenire potenziali pericoli legati all’erosione costiera e al moto ondoso.

Nelle prossime ore, in coordinamento con le autorità competenti, verrà valutata l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare eventuali interventi straordinari. Si invita la popolazione alla massima prudenza. Si consiglia di non frequentare le zone adiacenti alla costa in tutto il territorio comunale; evitare soste prolungate in prossimità di scogliere, arenili o infrastrutture marittime; limitare gli spostamenti non necessari, specie nelle aree esposte al vento e alle mareggiate.

Attualmente si segnalano disagi diffusi e danni all’arredo urbano, al lungomare, marciapiedi e muretti, fontana del lungomare, oltre alla presenza di materiale sabbioso e pietre sul manto stradale in alcune zone. Disagi anche nella frazione di Favazzina. Le squadre tecniche comunali sono già operative. Nelle giornate di domani e lunedì saranno constatati e valutati i danni. L’Amministrazione Comunale resta a disposizione per aggiornamenti attraverso i canali ufficiali (sito istituzionale, social network e numeri di emergenza).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.