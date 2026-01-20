Maltempo Calabria: masso si schianta su auto nel Reggino, un ferito

Un automobilista è rimasto ferito a Bianco, nel Reggino, dopo che un masso è caduto sulla sua vettura. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 106 Ionica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale dell’ANAS. La circolazione, inizialmente bloccata su entrambe le carreggiate, è stata successivamente ripristinata a senso unico alternato. La costa ionica calabrese è interessata da ieri da una forte ondata di maltempo.

