Maltempo Calabria, Occhiuto: “attivato l’assetto di allarme rosso”

“La Regione Calabria ha già attivato l’assetto di allarme rosso in relazione all’ondata di maltempo che sta interessando il territorio“: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, a margine di un incontro in Cittadella regionale a Catanzaro. Il governatore ha aggiunto che “la decisione di innalzare il livello di attenzione è stata assunta indipendentemente dagli esiti della riunione in corso con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Credo anche che il Dipartimento nazionale suggerirà alle regioni coinvolte da questa perturbazione di mettersi in assetto di allarme rosso. I sindaci sono stati informati già nei giorni precedenti e il monitoraggio della situazione proseguirà anche nelle prossime ore. Seguirò con attenzione l’evoluzione degli eventi sia oggi che domani, in coordinamento con la Protezione civile regionale“.

