Maltempo Calabria, Scilla ferita dalla mareggiata: lungomare distrutto, l’appello del sindaco | VIDEO

Scilla è ancora una volta chiamata a fronteggiare le pesanti conseguenze della mareggiata che, solo pochi giorni fa, ha provocato gravi danni sul territorio. La furia del mare ha infatti cancellato parte del lungomare e il tratto di strada adiacente alla spiaggia. In queste ore si tenta, con difficoltà, di tornare alla normalità. Tuttavia, per intervenire concretamente sul ripristino del manto stradale e riportare l’area alle condizioni di decoro precedenti all’evento, servono risorse economiche importanti. Fondi che – come riconosce lo stesso sindaco Gaetano Ciccone – il Comune non è in grado di sostenere autonomamente.

Per questo il primo cittadino, intervenuto ai microfoni di Graziano Tomarchio, ha lanciato un appello diretto alle istituzioni regionali affinché venga garantito un sostegno economico indispensabile per la ricostruzione.

“Ripristinare il Lungomare, in una zona che è densamente utilizzata e abitata, anche con attività economiche, è un onere finanziario che il Comune non si può permettere. Noi chiediamo alla Regione e a Occhiuto di darci una mano per riuscire a trovare i finanziamenti e ripristinare le opere. Qualcuno ha detto che si poteva prevedere la mareggiata? E che potevamo fare? Spostare la strada? I danni sono alla struttura stradale”, ha detto Ciccone. Un intervento che ribadisce la necessità di un’azione rapida e coordinata.

Scilla devastata dal maltempo: l'appello del sindaco

