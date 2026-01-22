Maltempo Calabria, sopralluogo di Occhiuto a Catanzaro: in arrivo le misure dopo il ciclone Harry

Domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 11.30, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, effettuerà un nuovo sopralluogo a Catanzaro Lido. Al termine della visita, il governatore terrà un punto stampa sul lungomare Pugliese, in zona Porto, durante il quale illustrerà le misure che la Giunta regionale adotterà per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry.
