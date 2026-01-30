Maltempo Calabria, spaventosa Wall Cloud sul basso Tirreno: il cielo fa paura, temporali fortissimi | FOTO e VIDEO

Un panorama che mette i brividi quello osservato nelle ultime ore lungo il basso Tirreno, dove una vasta struttura temporalesca ha dato vita a una spettacolare quanto inquietante Wall Cloud. Il cielo si è rapidamente chiuso, assumendo tonalità scurissime e compatte, mentre una nube bassa e arcuata si è stagliata nettamente sull’orizzonte marino, creando un’atmosfera quasi apocalittica. Le immagini di Mariano Nistico’ provenienti dalla costa calabrese mostrano chiaramente la potenza del sistema in arrivo: mare mosso, vento in rinforzo e una nube imponente che lascia poco spazio all’immaginazione. È il segnale evidente di un peggioramento deciso delle condizioni meteo.

Cos’è una Wall Cloud e perché è un segnale da non sottovalutare

La Wall Cloud è una nube accessoria che si forma alla base di un temporale particolarmente intenso, solitamente sotto un cumulonembo ben organizzato. Appare come un abbassamento scuro e compatto delle nubi principali e indica la presenza di forti correnti ascendenti. In meteorologia, la comparsa di una Wall Cloud è spesso associata a temporali severi, capaci di produrre nubifragi, grandinate, raffiche di vento violente e intensa attività elettrica. Non sempre porta fenomeni estremi, ma rappresenta comunque un chiaro campanello d’allarme: l’atmosfera è fortemente instabile e pronta a scaricare energia in modo improvviso.

Forte maltempo in arrivo: temporali intensi nelle prossime ore

La formazione osservata sul Tirreno conferma l’ingresso di una fase di maltempo marcato sulla Calabria, con un peggioramento che si estenderà nelle prossime ore. Sono attesi: temporali localmente molto forti, rovesci intensi e possibili nubifragi, raffiche di vento improvvise e rapido aumento del moto ondoso lungo le coste.

Il cielo “fa paura”, e questa volta non è solo un’impressione: la Calabria si prepara a fare i conti con una nuova ondata di tempo severo, con temporali che potrebbero risultare particolarmente intensi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.