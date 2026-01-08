Maltempo Calabria, tanta neve in Sila: le FOTO da Carlomagno e Lorica | GALLERY

La Sila Grande si copre di neve. Nella nottata appena trascorsa è nevicato sulla Sila. Da San Giovanni in Fiore a 1.100 metri fino alle quote più elevate. Imbiancate Camigliatello e Lorica. A Carlomagno, circa 1.600 metri, sono caduti meno di 10cm. Neve più abbondante a Montenero e Botte Donato ma sempre con accumuli limitati. Le immagini provengono da Carlomagno e Lorica e ci sono state fornite come sempre dal nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi.