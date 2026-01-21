Maltempo Calabria, è emergenza assoluta per il mix di forte vento, mareggiate distruttive, nubifragi e neve forte. Occhiuto: “non ci sono morti”

Il maltempo che sta interessando il territorio calabrese nelle ultime ore ha causato numerosi danni lungo l’intera costa tirrenica e nelle aree interne della provincia di Cosenza. Le richieste di intervento riguardano prevalentemente le forti raffiche di vento, che hanno provocato danni a coperture e tetti, il distacco di insegne e la caduta di alberi sulla sede stradale, con conseguenti situazioni di pericolo per la circolazione.

Ulteriori criticità si registrano nel territorio di San Giovanni in Fiore, dove il maltempo ha causato danni dovuti alla caduta di alberi e a fenomeni di allagamento. Per fronteggiare l’emergenza, il Comando dei Vigili del Fuoco ha disposto l’impiego di squadre aggiuntive di soccorso, al fine di garantire una risposta tempestiva alle numerose segnalazioni pervenute. Le operazioni proseguono in base alle priorità legate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Molto difficile la situazione anche a Catanzaro. L’area maggiormente colpita è risultata il quartiere Lido di Catanzaro, dove le forti mareggiate hanno investito il lungomare, raggiungendo abitazioni e attività commerciali, in particolare nella zona prossima al porto.

Nel quartiere Lido i Vigili del Fuoco hanno inoltre tratto in salvo un tecnico dell’ENEL, rimasto bloccato all’interno del proprio mezzo in circa un metro d’acqua, e hanno proceduto, a titolo precauzionale, all’evacuazione di due persone dalla propria abitazione.

Numerosi gli interventi effettuati su tutta la provincia per alberi divelti, rimozione di ostacoli alla circolazione, recupero di autovetture e allagamenti.

“Nelle prossime ore inizieremo la conta dei danni. Fortunatamente non si registrano né vittime né feriti” ha detto il governatore calabrese Roberto Occhiuto in un post social con le immagini del disastro.

