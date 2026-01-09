Maltempo Calabria, vento impetuoso in Sila: alberi abbattuti | FOTO

Continua il forte maltempo in Calabria, e in particolare Sila. Nella serata di oggi forti raffiche di vento hanno sferzato diverse località silane. Nel pomeriggio forti precipitazioni miste a neve oltre i 1.600 metri di altitudine avevano caratterizzato parte della giornata, ma in serata il vento forte ha divelto alcuni alberi, specie nella zona di San Giovanni in Fiore dove sono intervenuti la Polizia Provinciale e i Vigili del fuoco. Disagi sulla sp208 in località Colle di Ciuccio proprio per un pioppo secco che si è abbattuto sulla carreggiata. Tempestivo l’intervento degli agenti della polizia provinciale di San Giovanni in Fiore e successivamente dei Vigili del fuoco del locale distaccamento. Sono state segnalate anche caduta massi e detriti su alcune arterie interne dell’altopiano dove comunque si circola regolarmente.