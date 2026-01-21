Maltempo Catania, anziana intrappolata in casa durante il ciclone Harry

Un’anziana con serie difficoltà motorie, rimasta intrappolata in casa ad Acireale (Catania) a causa del maltempo, è stata tratta in salvo dalla Polizia. Gli agenti sono intervenuti nella frazione marinara di Stazzo, particolarmente colpita dalla furia del ciclone Harry. Giunti sul posto hanno notato come l’ingresso principale dell’edificio fosse completamente inaccessibile, con le onde del mare che avevano già invaso un seminterrato e che minacciavano anche il pianoterra dello stabile dove si trova l’appartamento della pensionata. Individuata una possibile via d’accesso alternativa, i poliziotti sono riusciti a entrare in casa, trovando la donna infreddolita e visibilmente impaurita.

L’anziana è stata collocata su un’apposita sedia e trasportata in un luogo sicuro, scongiurando ogni possibile pericolo per la sua incolumità. Tranquillizzata, è stata assistita dai poliziotti fino a quando è stata affidata ai familiari. Nelle difficili giornate caratterizzate dalle condizioni metereologiche avverse per il ciclone Harry, gli agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati, giorno e notte, in decine di interventi in tutto il territorio provinciale, dove sono stati rafforzati i servizi di pattugliamento per scongiurare rischi e pericoli alla collettività. Dal lungomare al viale Kennedy, lungo l’intera fascia costiera fino ad Aci Trezza, Stazzo, Torre Archirafi, Santa Tecla e Riposto, gli agenti sono stati impegnati, senza sosta, nelle attività di aiuto dei cittadini e di messa in sicurezza, insieme ai vigili del fuoco, alla Protezione civile e alle altre forze in campo.

