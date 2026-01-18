Maltempo Catania, “attivate le misure previste dal sistema di protezione civile”

“Si informa la cittadinanza che la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha comunicato che nella giornata di lunedì 19 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche. In attesa del bollettino ufficiale, che sarà diramato questo pomeriggio, fin d’ora si raccomanda alla popolazione di assumere un comportamento cautelativo della propria incolumità“: è quanto riporta il Comune di Catania. “In particolare si raccomanda di:

limitare l’uso dell’auto e di evitare l’utilizzo dei ciclomotori con attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità;

muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, di evitare i sottopassi stradali;

non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine ed i corsi d’acqua;

ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno ed evitare scantinati e di stare in piani bassi durante piogge intense;

ai cittadini di stare lontani da alberi ( sia sulle strade sia all’interno dei parchi) e strutture precarie e vulnerabili;

alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, grù e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili;

evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità nell’area comunale del centro storico e della Movida in considerazione della pericolosità di rischio idraulico ed idrogeologico;

evitare di percorrere le strade lungo le zone costiere e nelle stesse di evitare assembramenti in aree esposte ad eventuali mareggiate;

prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, pali della luce e rami di alberi;

provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, rispetto all’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza di eventuali strutture precarie e/o amovibili in area privata“.

L’Amministrazione comunale, “in via precauzionale, ha attivato le verifiche e le misure previste dal sistema di protezione civile. Sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento. Sono state, altresì, allertate le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile che effettuano ricognizioni sul territorio. In caso di necessità è possibile contattare:

il Centro Segnalazioni Emergenze del Comune (C.S.E.) al numero 095-7425108;

la Sala Operativa della Polizia Municipale al numero tel. 095-7424212 – 095-7424224;

il numero tel. 112 Numero Unico di Emergenza (N.U.E.)“, conclude la nota.

