Maltempo Catania, impressionante mareggiata a Fondachello: il mare entra nelle case! | VIDEO

Le mareggiate che in queste ore stanno colpendo la costa ionica della Sicilia stanno creando scene di forte impatto. Non è solo l’altezza delle onde a rendere il mare particolarmente agitato e spettacolare, ma soprattutto la potenza con cui l’acqua riesce in alcuni punti a oltrepassare battigia e barriere di contenimento, arrivando fino alle zone abitate. Nel video, ripreso da una webcam installata a Fondachello, località balneare del comune di Mascali (in provincia di Catania), si osserva chiaramente l’intensità del fenomeno: le onde avanzano con grande forza fino a invadere una strada, attraversandola e coprendola completamente, trasformandola in pochi istanti in un prolungamento del mare. Le immagini sono veramente impressionanti.

