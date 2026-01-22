Maltempo Catania, mareggiate e vento mettono in ginocchio l’area costiera: danni anche alla metropolitana

Le violente mareggiate provocate dal ciclone Harry stanno lasciando segni pesanti lungo la costa catanese e, tra le strutture coinvolte, figura anche la metropolitana di Catania. In particolare, le criticità si sono concentrate nel tratto che corre a ridosso del mare, nei pressi dell’area portuale, dove è presente uno dei depositi principali dei treni gestiti dalla Ferrovia Circumetnea (FCE). L’ondata di maltempo, definita eccezionale per intensità, è stata accompagnata da raffiche di vento e da un mare estremamente agitato, condizioni che hanno causato danni significativi alle infrastrutture ferroviarie. A essere interessati sono stati soprattutto i binari di collegamento tra il deposito e la linea metropolitana: l’accesso risulta di fatto compromesso, rendendo impossibile lo spostamento dei convogli presenti all’interno dell’area.

In sostanza, i treni attualmente custoditi nel deposito non possono essere movimentati né immessi sulla linea, con conseguenze operative che potrebbero pesare sulla gestione del servizio nei prossimi giorni, soprattutto se l’intervento di ripristino dovesse richiedere tempi lunghi. Le criticità non si fermano qui. Danni sono stati segnalati anche a diversi convogli fermi alla stazione Porto, dove l’azione dell’acqua e del vento avrebbe provocato infiltrazioni e deterioramenti.

Nonostante lo scenario difficile, la FCE ha rassicurato gli utenti: la metropolitana continua a funzionare regolarmente grazie ai treni già impiegati in servizio o collocati in altre aree della rete. Al momento non risultano soppressioni né interruzioni, e le corse proseguono secondo programma. La situazione resta comunque monitorata, mentre si attende un quadro più preciso sui danni e sui tempi necessari per il ripristino completo dell’infrastruttura nella zona costiera.

