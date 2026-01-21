Maltempo Catania, scuole chiuse anche giovedì 22 gennaio

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha tenuto nel Palazzo degli Elefanti, una riunione operativa con tutta la giunta e la dirigenza del Comune e ha dato indicazioni affinché venga redatta una nuova ordinanza con la sospensione, per la giornata di domani 22 gennaio, delle attività didattiche nelle scuole. Potranno essere così valutati eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza. Per lo stesso scopo di sicurezza preventiva, domani rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici di Catania.

