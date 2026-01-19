Maltempo Catania: vento aggressivo e pioggia battente a Mascalucia | VIDEO

Nel video realizzato da Antonella Infanta, Mascalucia appare attraversata da una fase di maltempo particolarmente aggressiva. Le immagini, riprese dalla strada documentano un momento di forte instabilità atmosferica: l’asfalto è lucido e segnato da colate d’acqua, mentre la pioggia cade in modo continuo, riducendo la nitidezza del panorama e creando una coltre grigia sullo sfondo. Il dato più evidente è però il vento: le palme presenti lungo la carreggiata risultano scomposte, con le chiome agitate violentemente dalle raffiche. È una condizione tipica dei temporali accompagnati da vento sostenuto, in cui non è solo la quantità d’acqua a creare disagio, ma soprattutto la componente atmosferica turbolenta, capace di mettere in difficoltà automobilisti e pedoni.

Un altro elemento significativo è la visibilità compromessa. La combinazione tra pioggia intensa e cielo uniformemente coperto rende difficile distinguere i dettagli a distanza: il paesaggio perde profondità, e la strada si trasforma in una superficie scura e riflettente, segnale di un accumulo rapido di precipitazioni. Il video, pur nella sua semplicità, racconta bene ciò che spesso accade in queste situazioni: in pochi minuti il territorio può passare da condizioni normali a un assetto quasi emergenziale, soprattutto nei centri urbani dove l’acqua tende a ristagnare e il vento può provocare caduta di rami, spostamento di oggetti e rischio per la circolazione.

