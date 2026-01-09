Maltempo: collegamenti a singhiozzo tra Capri, Napoli e la Penisola Sorrentina

Collegamenti a singhiozzo tra Capri, Napoli e la Penisola Sorrentina a causa del mare agitato. A causa dell’intensificarsi del cattivo tempo, gli aliscafi della Snav e della Nlg hanno dovuto sospendere il servizio dopo le ore 13. Ha garantito il servizio, invece, la Nave veloce della Società Caremar, Isola di Procida, che ha riportato a Napoli chi era rimasto sull’isola, per poi rientrare a Capri con i passeggeri che erano a Calata di Massa, e attendere l’evoluzione delle condizioni del mare per stabilire se continuare il servizio. Anche l’Adeona, la nave grande della Caremar nel pomeriggio ha mantenuto i collegamenti tra Capri e Napoli con la partenza delle 16. Per il suo rientro bisogna attendere l’evolversi delle condizioni meteo marine.